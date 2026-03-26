初めて職場の飲み会に参加したら、上司から「後輩のチェックを怠るな！」とお説教が始まって…？こんな飲み会は行きたくない、クマ(@cumacuma_cuma)さんの『会社の飲み会は、仕事の内？』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】飲み会で「お説教!?」■今日って「飲み会だよね？」会社の飲み会は、仕事の内？3職場の飲み会。今までタイミングが合わず、一度も参加したことがなかった。鈴木は、飲みの席はあまり得意好きではなかった