手紙の主は彼氏から裏切られ、さらには池に落とされ殺されそうになったという。しかし彼氏には、彼女に対する別の思いがあった…。【漫画】本編を読む／婚約者を呪ったという告白文。結末にどんでん返しが…!!2023年2月、「第2回朝日ホラーコミック大賞」漫画部門で大賞を受賞した鳩ヶ森(@hatogamori)さんの「呪いは効くのでしょうか」。物語は、オカルトライターのもとに届いた一通の手紙から始まる。「婚約者だった男性を呪った