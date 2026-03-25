【ホラー】「呪いは効くのでしょうか」から始まる手紙…笑って読んでいたら気づけばホラー！結末に待つ“人怖”に震える【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／婚約者を呪ったという告白文。結末にどんでん返しが…!!
2023年2月、「第2回朝日ホラーコミック大賞」漫画部門で大賞を受賞した鳩ヶ森(@hatogamori)さんの「呪いは効くのでしょうか」。物語は、オカルトライターのもとに届いた一通の手紙から始まる。「婚約者だった男性を呪ったことがある」という告白を軽い気持ちで読み進めていたはずが、気づけば逃げ場のない恐怖に包まれていく。最後に待つのは、想像を裏切る“人間の怖さ”だ。普段はpixivを中心に作品を発表している鳩ヶ森さんだが、意外にも自身のベースはギャグ漫画にあるという。本作の前半にも軽妙なやり取りが続き、読者はどこか安心した気持ちで読み進めてしまう。しかし、その油断こそが罠である。
「基本的にお笑い脳なんだと思います」と語る鳩ヶ森さん。ホラーとギャグは紙一重であり、「過剰な笑いは怖いし、極端な恐怖は笑ってしまう」という感覚を大切にしているという。だからこそ、笑いの裏にじっとりと潜む違和感を意識しながら描いていると明かす。その積み重ねが、読者の感情をじわじわと侵食していく。
■「一番怖いのは人間」日常に潜む悪意を描く
本作の核となるのは、「結局は生きている人間が一番怖い」というテーマだ。「幽霊や怪物が怖いのはフィクションの中だけ」「人間の悪意や害意は日常に存在し、すぐ隣にいる」と語る言葉には重みがある。それどころか、「自分の中にもじっとりと巣食っている」と続けるその視点は、読者自身の内側にも恐怖を向けてくる。気づかないフリをしているだけの悪意――その存在に目を向けた瞬間、物語は“他人事”ではなくなる。
また、「朝、玄関を開けたらそこに立っているような恐怖」を描きたいという言葉通り、本作は非日常ではなく“すぐ隣の恐怖”を突きつけてくる。
■何気ない一文が突き刺さる…計算された恐怖演出
制作のきっかけは、「呪い」というテーマを人間の現実に落とし込むことだった。「人間が実際に呪いで破滅するのはどういう状況か」という視点から構想を練り、コンテスト応募を機に形にしたという。
読者からは「『俺ら男連中にはいい人だったから気にしてなかった』ってセリフが一番怖い」という声も寄せられた。この何気ない一文こそ、鳩ヶ森さんがこだわったポイントであり、思わずガッツポーズをしたという。表面上は普通に見える言葉が、後からじわじわと意味を変えていく――その仕掛けこそが本作の真骨頂だ。
受賞の連絡を受けたときのエピソードも印象的だ。「件名に『受賞のご連絡』と見えて、とりあえず卵を握りつぶさないように全集中しました」と語るように、日常の一瞬の中に非日常が入り込む感覚は、作品の世界観とも重なる。
現在はWEBマンガ掲載を目指し、新たなホラー作品の制作を進めているという。さらにSNSでは短編ホラーの発表も予定しており、「もしかするとギャグだらけの一風変わったホラーになるかもしれませんが、ご覧いただけたらうれしいです」と語る。
■じわじわと迫る“人間の怖さ”…最後に残るのは違和感
オカルトライターのもとに届いた一通の手紙。そこに綴られていたのは、裏切った恋人を呪ったという女の告白だった。しかし物語は、読み進めるほどに角度を変え、最後には思いもよらない方向から読者を突き刺す。派手な怪異ではなく、日常に潜む違和感と悪意がじわじわと広がるこの作品は、読み終えたあとも静かに尾を引く。
ちなみにホラー漫画家である鳩ヶ森さんは、自身初のミステリー漫画『仮門(かりもん) 消えた少女―10年目の真実』を電子書籍として出版、現在好評発売中である。『仮門 消えた少女―10年目の真実』は、10年前の幼女失踪事件の真相を追うミステリー漫画。前半に散りばめられた数々の伏線を後半で見事に回収していく全192ページの本格派作品だ。真実が明らかとなる最後の最後まで気を抜けない読み応えある一作となっているので、こちらもあわせて読んでみて！
取材協力：鳩ヶ森(@hatogamori)
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