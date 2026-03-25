Snow Manの目黒蓮さんがイメージキャラクターを務める、キッコーマン「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」(愛称“しぼ生”)の新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇(15秒)が、2026年3月18日から全国で放送を開始した。【写真】「豚バラキャベツのしぼ生炒め」本記事ではキッコーマンが提案する、新生活にもってこいの“だけ旨”レシピ5品をご紹介。誰でも簡単に作れるものばかりなので、これから料理を始める人はチェックしてみよう。