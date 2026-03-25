アプリでの出会いでは、相手に嫌われたくないあまり、本音を飲み込んでしまうことも多い。しかし、春乃おはなさんは、たとえ相手がタイプのイケメンであっても「自分の気持ちを明確に伝える」ことを重視する。価値観のズレを感じたとき、彼女はどのようにして相手と向き合い、そして決別を選んだのか聞いてみた。【漫画】本編を読む2ロン毛■正直に話し、そして離れることを選んだ日アプリで出会ったイケメン（通称：ロン毛くん）