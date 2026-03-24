この話は作り話です実在の人物、団体、事件とは一切関係ありません【漫画】本編を読む「私の話しました？」怖い話をしていると、突然現れた女性。そして「ああああああああ！」と意味不明な叫び声をあげ始める…しかし、怖いのはそこではなかった!?驚きのホラー展開に5.6万件を超える「いいね」と大きな反響コメントが寄せられているスズキダイチ(@chixida1106)さんの漫画「この話は作り話です実在の人物、団体、事件とは一切