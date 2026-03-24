【ホラー】怖いのはそこじゃない…「作り話」のはずの怖い話の途中で現れた女性…違和感に背筋が凍るモキュメンタリー的恐怖【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「私の話しました？」怖い話をしていると、突然現れた女性。そして「ああああああああ！」と意味不明な叫び声をあげ始める…しかし、怖いのはそこではなかった!?驚きのホラー展開に5.6万件を超える「いいね」と大きな反響コメントが寄せられているスズキダイチ(@chixida1106)さんの漫画「この話は作り話です 実在の人物、団体、事件とは一切関係ありません」。今回、スズキダイチさんに制作のきっかけや見どころについて話を聞いた。
漫画とホラーを組み合わせた表現は「ホラーモキュメンタリー」と呼ばれる。ドキュメンタリーの形式を装ったフィクションのホラー作品を指すジャンルで、映画などの映像作品や小説といった文章作品で話題になることが多い。そんななかで、作者のスズキダイチさんは「では、漫画だったらどう表するのか？」と考えたことが、本作「この話は作り話です 実在の人物、団体、事件とは一切関係ありません」を制作するきっかけになったそうだ。
印象的なのは、思わずクリックしたくなる「この話は作り話です 実在の人物、団体、事件とは一切関係ありません」という文言を1枚目に配置した構成だ。この点について、スズキさんは「最近Xに投稿される漫画の傾向として、インパクトが強く印象に残る1ページを最初のポストに載せ、サムネイルにするのが流行りで、この漫画もそれに則った次第です」と意図的な構成だったことを明かす。
制作にあたって気をつけた点については、「フェイク作品をつくるうえで、フェイク元のジャンルと大きく離れないように心がけています」と教えてくれた。本作では「最初に怖い話を聞きにいったレポ漫画であること」「ジャンルがホラーであること」をあらかじめ示す形にしたという。
同作については、「意図はありましたが、『モキュメンタリーを漫画ではどう表現するのか？』に挑戦した、実験的な要素の強い漫画だと私は思います」とも振り返る。
普段は二次創作やパロディ、コメディ作品を多く描いているというスズキさん。大きな反響を呼んだ本作は、ホラー好きにおすすめの作品だ。
取材協力：スズキダイチ(@chixida1106)
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