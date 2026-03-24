ジーンズを中心としたリーズナブルなカジュアルウエアを展開する「ジーンズメイト」から、スヌーピーモチーフがあしらわれた「MLB」コラボの新作が発売中。毎回好評のコレクションに加わったのは「【PEANUTS×MLB】和柄スカジャン」(2万1780円)。ドジャース、ヤンキース、カブスの人気3チームをフィーチャーした全3着で、個性あるスタイリングが楽しめるアイテムに仕上がっている。【写真】ジーンズメイトで発売中の「PEANUTS」×