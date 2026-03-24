バイクと衝突事故。ハンドルに腹部強打して、内臓破裂！10年経っても、黒くアザが残った【漫画】本編を読む早朝5時、バイト先へ向かう見慣れた道。T字路で出会い頭にバイクと衝突した瞬間、桜木きぬ(@kinumanga)さんの日常は暗転した。ハンドルで腹部を強打し、内臓が破裂。19歳という若さで直面した、あまりに凄絶な交通事故の記録『内臓破裂メモリー』が、SNSで大きな反響を呼んでいる。事故から20年以上が経過した今、なぜこの