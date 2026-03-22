東京・南町田グランベリーパーク内にある「スヌーピーミュージアム」で、2026年3月7日にスタートした新企画「ふかふかミュージアム」。これまで、ライナスの新企画展(第一弾)やパワーアップしたワークショップや韓国発セルフフォトブース(第二弾)と情報をお届けしてきたが、いよいよ全貌が明らかに。館内のいたるところに出現した“ふかふか”な体験コンテンツから、隣接するPEANUTS Cafeの企画連動メニューまで、まとめて紹介しよ