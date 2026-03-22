スヌーピーミュージアム「ふかふかミュージアム」全貌公開！ハグできる巨大柱＆寝転びOKエリアにカフェ連動メニューも
東京・南町田グランベリーパーク内にある「スヌーピーミュージアム」で、2026年3月7日にスタートした新企画「ふかふかミュージアム」。これまで、ライナスの新企画展(第一弾)やパワーアップしたワークショップや韓国発セルフフォトブース(第二弾)と情報をお届けしてきたが、いよいよ全貌が明らかに。館内のいたるところに出現した“ふかふか”な体験コンテンツから、隣接するPEANUTS Cafeの企画連動メニューまで、まとめて紹介しよう。
【画像】ふかふかのカーペットに座って読書を楽しめる「ミニふかパーク」
■エントランスでは巨大な「ふかふかきょうだい」がお出迎え！
入館してまず目に飛び込んでくるのが、エントランスに並ぶ巨大な柱「ふかふかきょうだい」だ。思わずハグしたくなるスケール感のスヌーピー、ベル、オラフ、アンディ、スパイク、マーブルスの6人きょうだいがふかふか素材でずらりと勢ぞろいし、来館者を出迎えてくれる。
それぞれの特徴がデフォルメで再現されており、推しのきょうだいを探すのも楽しい。撮影OKなので、“ふかふかミュージアム体験”の最初の一枚はここで決まり！
■「ミニふかパーク」は寝転んで読書もOK！
2階に新設された「ミニふかパーク」は、グリーンのふかふかカーペットが広がるくつろぎの広場。壁面の棚にはスヌーピー関連の絵本や書籍が並び、寝転びながらページをめくることもできる。あちこちに隠れたスヌーピーを探してみるのも楽しいし、毎日開催の「スヌーピーの缶バッジワークショップ」もこのエリアで体験可能。
さらに、ふかふかスヌーピーのカプセルマシンやルーシーの「PSYCHIATRIC HELP 5¢」(精神分析相談スタンド)を再現したセットも設置され、遊び心溢れる空間に仕上がっている。ギャラリーや企画展を鑑賞したあとは、ここでひと休みしながら「ピーナッツ」の世界にどっぷり浸ろう。
■触れる＆座れる！館内のあちこちに"ふかふか"が出現
「ふかふかミュージアム」の魅力は、特定のエリアだけにとどまらず、館内の至るところに“ふかふか”な仕掛けがちりばめられている。
壁面に飾られた「きょうだいたちのふかふかレリーフ」は、スヌーピーのきょうだいたちがクッションのような立体装飾になったもの。ふかふかの手触りを確かめながら、それぞれの表情やポーズの違いを楽しんで。
展示エリアに置かれた「ふかふかチェア」にも注目。まるっとしたフォルムの白いチェアには、スヌーピーのお鼻をイメージした黒い丸がちょこんとあしらわれている。鑑賞の合間でひとやすみしたいと思ったら、ふかふかなきょうだいにこしかけて、ほっと一息入れよう。
■企画展のフォトスポットではライナスの安心毛布とパチリ！
同時開催中の企画展「Together with LINUS みんなのライナス」(〜2026年8月30日(日))では、ライナスのトレードマークである水色の安心毛布をモチーフにしたフォトスポットが登場。実際に触れると優しい手触りのふかふか素材。ライナスが毛布を抱えておしゃぶりしている、おなじみのポーズで写真を撮ることができる。
■PEANUTS Cafeに“ふかふか連動メニュー”が登場！
ミュージアムで“ふかふか”を堪能したあとは、隣接するPEANUTS Cafeへ。「ふかふかミュージアム」のスタートに合わせて、企画連動メニューが2026年3月7日より登場している。
目玉は「スヌーピーのふかふかカルボナーラ」(1958円)。濃厚なカルボナーラに、削りたてのチーズでスヌーピーの顔が再現され、運ばれてきた瞬間に「かわいい！」と声が上がること間違いなし。「スヌーピーときょうだいたちのふかふかティラミス」(1452円)は、コットンキャンディにソースをかけて溶かすと、カップの中からイチゴのティラミスが現れるという、見た目も食べ方も楽しい一皿だ。ふんわりなめらかなコーヒーホイップをのせた「スヌーピーのふかふかラテ」(1012円)とあわせて、“ふかふか”な気分をカフェでも楽しめる。
ミュージアムのチケットはイープラスにて前売券を発売中。前売券なら一般・大学生2000円(当日券2200円)、中学・高校生900円(当日券1100円)、4歳〜小学生500円(当日券700円)と、前売のほうがお得だ。何度も訪れたい人は、当日の入館チケットに3300円(一般・大学生)をプラスして購入できる年間パスポートもチェックしてみて。PEANUTS Cafeでの食事が5％割引になる特典も付いている。
春休みシーズン真っただ中の今、ミュージアムで"ふかふか"に包まれ、カフェで“ふかふか”を味わって--そんな癒やしのひとときを過ごしてみてはいかが？
※イベント内容は変更になる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■エントランスでは巨大な「ふかふかきょうだい」がお出迎え！
入館してまず目に飛び込んでくるのが、エントランスに並ぶ巨大な柱「ふかふかきょうだい」だ。思わずハグしたくなるスケール感のスヌーピー、ベル、オラフ、アンディ、スパイク、マーブルスの6人きょうだいがふかふか素材でずらりと勢ぞろいし、来館者を出迎えてくれる。
それぞれの特徴がデフォルメで再現されており、推しのきょうだいを探すのも楽しい。撮影OKなので、“ふかふかミュージアム体験”の最初の一枚はここで決まり！
■「ミニふかパーク」は寝転んで読書もOK！
2階に新設された「ミニふかパーク」は、グリーンのふかふかカーペットが広がるくつろぎの広場。壁面の棚にはスヌーピー関連の絵本や書籍が並び、寝転びながらページをめくることもできる。あちこちに隠れたスヌーピーを探してみるのも楽しいし、毎日開催の「スヌーピーの缶バッジワークショップ」もこのエリアで体験可能。
さらに、ふかふかスヌーピーのカプセルマシンやルーシーの「PSYCHIATRIC HELP 5¢」(精神分析相談スタンド)を再現したセットも設置され、遊び心溢れる空間に仕上がっている。ギャラリーや企画展を鑑賞したあとは、ここでひと休みしながら「ピーナッツ」の世界にどっぷり浸ろう。
■触れる＆座れる！館内のあちこちに"ふかふか"が出現
「ふかふかミュージアム」の魅力は、特定のエリアだけにとどまらず、館内の至るところに“ふかふか”な仕掛けがちりばめられている。
壁面に飾られた「きょうだいたちのふかふかレリーフ」は、スヌーピーのきょうだいたちがクッションのような立体装飾になったもの。ふかふかの手触りを確かめながら、それぞれの表情やポーズの違いを楽しんで。
展示エリアに置かれた「ふかふかチェア」にも注目。まるっとしたフォルムの白いチェアには、スヌーピーのお鼻をイメージした黒い丸がちょこんとあしらわれている。鑑賞の合間でひとやすみしたいと思ったら、ふかふかなきょうだいにこしかけて、ほっと一息入れよう。
■企画展のフォトスポットではライナスの安心毛布とパチリ！
同時開催中の企画展「Together with LINUS みんなのライナス」(〜2026年8月30日(日))では、ライナスのトレードマークである水色の安心毛布をモチーフにしたフォトスポットが登場。実際に触れると優しい手触りのふかふか素材。ライナスが毛布を抱えておしゃぶりしている、おなじみのポーズで写真を撮ることができる。
■PEANUTS Cafeに“ふかふか連動メニュー”が登場！
ミュージアムで“ふかふか”を堪能したあとは、隣接するPEANUTS Cafeへ。「ふかふかミュージアム」のスタートに合わせて、企画連動メニューが2026年3月7日より登場している。
目玉は「スヌーピーのふかふかカルボナーラ」(1958円)。濃厚なカルボナーラに、削りたてのチーズでスヌーピーの顔が再現され、運ばれてきた瞬間に「かわいい！」と声が上がること間違いなし。「スヌーピーときょうだいたちのふかふかティラミス」(1452円)は、コットンキャンディにソースをかけて溶かすと、カップの中からイチゴのティラミスが現れるという、見た目も食べ方も楽しい一皿だ。ふんわりなめらかなコーヒーホイップをのせた「スヌーピーのふかふかラテ」(1012円)とあわせて、“ふかふか”な気分をカフェでも楽しめる。
ミュージアムのチケットはイープラスにて前売券を発売中。前売券なら一般・大学生2000円(当日券2200円)、中学・高校生900円(当日券1100円)、4歳〜小学生500円(当日券700円)と、前売のほうがお得だ。何度も訪れたい人は、当日の入館チケットに3300円(一般・大学生)をプラスして購入できる年間パスポートもチェックしてみて。PEANUTS Cafeでの食事が5％割引になる特典も付いている。
春休みシーズン真っただ中の今、ミュージアムで"ふかふか"に包まれ、カフェで“ふかふか”を味わって--そんな癒やしのひとときを過ごしてみてはいかが？
※イベント内容は変更になる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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