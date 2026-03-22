「本社に電話してクビよ」と言うクレーマー【漫画】本編を読むお気に入りの一着を長く着たいからこそ、洗濯機にある「ドライモード」で丁寧に洗ったはずなのに……。取り出した服が無残にも縮んでいたとしたら。その怒りの矛先を店員に向け、「本社に電話してクビよ！」と怒鳴り散らすクレーマー。2025年1月にmamagirlで公開された漫画『縮んだから返金しろ！』は、そんなアパレル業界の「あるある」でありながら、切実なトラブル