「本社に電話してクビよ！」服が縮んで激怒する理不尽クレーマー。アパレル店員が毎月遭遇する“ドライモード”の罠【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
お気に入りの一着を長く着たいからこそ、洗濯機にある「ドライモード」で丁寧に洗ったはずなのに……。取り出した服が無残にも縮んでいたとしたら。その怒りの矛先を店員に向け、「本社に電話してクビよ！」と怒鳴り散らすクレーマー。
2025年1月にmamagirlで公開された漫画『縮んだから返金しろ！』は、そんなアパレル業界の「あるある」でありながら、切実なトラブルを描いた一作だ。プロットを手掛けたmamagirl編集部の梅田さんの実体験に基づいた本作。作画のいおりそ(@iorinu_nu)さんと共に、制作の裏側に込められた「洋服を守るためのメッセージ」を聞いた。
本作のストーリーは、梅田さんが前職のアパレル会社でカスタマーサポートをしていた際の実体験がベースになっている。
「『洗濯不可の衣類を洗ったら縮んだ』という問い合わせは、驚くほど頻繁に、それこそ毎月のように入っていました。皆さん、洗濯機の“ドライモード”なら水洗い不可の服でも大丈夫だと誤解してしまうようです。自己判断で洗って失敗するケースがあまりに多いので、洗濯表示(タグ)を確認することの大事さを世の中に伝えたくて企画しました」
■「ドライモードなのに水で洗う矛盾」。紛らわしい表示が生む悲劇
梅田さんが長年抱いてきた疑問がある。それは、洗濯機の機能名とクリーニング店での「ドライクリーニング」の混同だ。
「洗濯機のドライモードと書いてあるのに、実際には水でジャブジャブ洗う。これって矛盾していますよね(笑)。非常に紛らわしい表示だなとつくづく思います。一発でダメになる服もあるので、自分自身の大事な洋服を守るためにも、洗濯表示の本当の意味を知っていただくことが何より大切だと考えています」
■「図解でわかりやすく」。読者に寄り添う作画の工夫
作画を担当したいおりそさんも、本作に携わるまでは洗濯表示について詳しく知らなかったという。
「シナリオを読んで自分で調べてみるまで、私も無知でした。だからこそ、読者の皆様にこのトラブルの構造をわかりやすく伝えたいと思い、図や絵を交えて視覚的に理解できるよう意識して作画しました。読みやすさはもちろん、mamagirl読者の方が魅力的だと感じるキャラクター作りも大切にしています」
■理不尽な怒号に屈しないために。知識が最大の防衛策
劇中のクレーマーは激昂し、店員を追い詰める。しかし、梅田さんは「アパレル側に非はありませんが、お客さんが『正しく扱ったはずだ』と本気で思い込んでいたら、主張したくなる気持ちもわからなくはない」と冷静に分析する。
それでも、店員をクビにしろと迫るような行き過ぎた言動は決して許されるものではない。本作は、店員側の苦労を描くと同時に、消費者側に対しても「長く着るための正しい知識」を持つよう優しく促している。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/いおりそ(@iorinu_nu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。