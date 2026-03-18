親知らずの抜歯を決意する主人公【漫画】本編を読む西野みや子(@miyakokko61)さんは、自身の育児や日常を漫画にして発信している。なかでも2023年に公開された『親知らず根絶やしレポ漫画』は、凄まじい痛みや顔の腫れなど、抜歯の現実を赤裸々に描いた作品として注目を集めている。すべてノンフィクションで構成された本作について、西野さんに制作の舞台裏を聞いた。■行き場のない感情を漫画に「親知らず根絶やしレポ漫画」1-11