スーパーの決まったレジ員さんの列に並ぶ。これを推しレジという【漫画】「推しのレジ」の人って居ません？を読むスーパーの混雑とき、誰もが「あのレジに並べばよかった」と後悔したことがあるだろう。なかじょん(@john11050250)さんが描いた『推しのレジの人って居ません？』は、そんな日常の風景を鮮やかに切り取り、X(旧Twitter)で10万件を超える「いいね」を集めた。■10万人が共感した「職人技」の凄み【漫画】袋詰めして荷