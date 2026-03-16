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甘えや怠慢に疎まれる生きづらさ 漫画がSNSで反響を呼ぶ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 甘えや怠慢と疎まれる生きづらさを描いた漫画が、SNSで反響を呼んでいる
  • 不安障害と診断されたが、発達障害グレーゾーンという特性があると判明
  • 社会から否定されたような苦しさのなかで、自分のモヤモヤを表現したいそう
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