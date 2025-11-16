「父が全裸で倒れてた。」カバー【漫画】本編を読む→「父が全裸で倒れていた。」右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をコミカルな漫画で描くキクチさん(@kkc_ayn)。母親の自宅介護と看取りがテーマのコミックエッセイ『20代、親を看取る。』は、自宅介護の現実や、“親との死別”と向き合う中で揺れ動く感情が描かれ、2023年に書籍化された。新作コミックエッセイ『父が全裸で倒れてた。』は、母を看取ってから約2年後、今度は