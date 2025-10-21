2025年10月20日、銀座コージーコーナーのオンラインショップでクリスマスケーキの予約がスタートしました！自宅や職場、ご実家への配送も可能で、手軽にお楽しみいただけます。今回のラインナップには、色とりどりのケーキを楽しめる「クリスマスアソート（6号）」と、チョコレート好きにはたまらない「クリスマスチョコレートケーキ（5号）」の2種類が登場。