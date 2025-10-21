銀座コージーコーナーのクリスマスケーキ予約開始！早期特典もお見逃しなく

2025年10月20日、銀座コージーコーナーのオンラインショップでクリスマスケーキの予約がスタートしました！自宅や職場、ご実家への配送も可能で、手軽にお楽しみいただけます。今回のラインナップには、色とりどりのケーキを楽しめる「クリスマスアソート（6号）」と、チョコレート好きにはたまらない「クリスマスチョコレートケーキ（5号）」の2種類が登場。さらに、早期予約特典も盛りだくさん。

予約は10月20日から！銀座コージーコーナーのクリスマスケーキ



価格：5,130円（税・送料込み）

価格：5,076円（税・送料込み）

2025年10月20日、銀座コージーコーナーのオンラインショップで、クリスマスケーキの予約受付がスタートします。全国配送（一部離島を除く）で、家族や友人への贈り物にもぴったり。

ラインナップは、「クリスマスアソート（6号）」と「クリスマスチョコレートケーキ（5号）」の2種類。

忙しい時期だからこそ、オンラインでスムーズに予約できるのは嬉しいポイント。さらに、早期予約特典もついてきます♪

早期予約特典でさらにお得！ポイント5倍や割引特典

10月20日～10月31日までの予約で、超早割ポイントが5倍！さらに、10月20日～11月30日までの予約には10%OFFの早割特典もあります。

これに加えて、12月22日までのお届け指定で500円クーポンがもらえる特典もあり。オンラインショップ限定の特典で、よりお得にクリスマスケーキを手に入れられるチャンスです♡

2種類のクリスマスケーキ、どちらを選ぶ？



銀座コージーコーナーのクリスマスケーキには、2つの魅力的な選択肢があります。

「クリスマスアソート（6号）」は、苺とチーズ、マロン、チョコレートなど8種類の味わいが楽しめ、色とりどりのケーキでクリスマス気分を盛り上げます。

一方、「クリスマスチョコレートケーキ（5号）」は、ベルギー産チョコレートを使用した贅沢なチョコホイップクリームが特徴。どちらも、家族や友人との特別な時間を華やかに彩ります♪

お得にクリスマスケーキを楽しもう！



銀座コージーコーナーのクリスマスケーキは、オンラインでのスムーズな予約と便利な配送で、忙しい年末をサポートしてくれます。

予約特典を活用して、お得に美味しいケーキを手に入れ、今年のクリスマスをもっと特別にしましょう。

早期予約特典は数に限りがあるので、早めにチェックして、素敵なクリスマスを迎えましょう♡