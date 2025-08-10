1つのセットを使い回して「海にも街にも」特別なシーンでも肩ひじはらずに過ごしたいから。この時季よく着るスタイルを軸に、“もっと遠く”をかなえるシーン別着まわしを敢行。1セットに小物を足して、インナーを変えて…空気をガラッと変える＋1のアイディアにフィーチャー。どこでも行ける「夏仕様のセットアップ」ベージュジャケット、ベージュハーフパンツ／ともにSACRA(インターリブ)オフィスムードなベージュのテーラード