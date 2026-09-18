【ココが痛い人】死ぬほど自律神経が乱れてる！！超カンタンに自律神経整う神セルフケア【猫背・巻き肩・ストレートネックまで解消】
YouTubeチャンネル「美容整体のうちやま先生。【プラスフィール】」が、「【ココが痛い人】死ぬほど自律神経が乱れてる！！超カンタンに自律神経整う神セルフケア【猫背・巻き肩・ストレートネックまで解消】」と題した動画を公開しました。この動画では、首こりや巻き肩を改善し、自律神経を整えるための手軽なセルフケアが紹介されています。
冒頭でうちやま先生は、上を向いたときに首の後ろが詰まる人は「自律神経が死ぬほど乱れている危険な状態」であると指摘。首だけを揉んでも改善せず、手首や肩甲骨といった巻き肩の根本原因をケアする必要があるとその理由を語りました。
プログラムは、首や手首の硬さをチェックするところからスタートします。最初のセルフケアでは、手首が曲がる部分に人差し指と親指を当てて挟み、手首をパタパタと倒す動きを30秒間実施。続いて、前腕の真ん中部分に指を押し当て、腕を挟んだ状態で手首を大きく回す動作を両手で行います。
次に、肘が曲がるポイントに親指を当てて強く押さえながら、手首だけでチョップするように動かすケアを両腕で行います。これにより、首や肩の緊張が一気に取れていくと解説されています。
動画の後半では、睡眠の質を高めることの重要性に触れつつ、肩甲骨周りのケアに移行します。脇の下にあるお肉を5本の指でしっかりとつかんだ状態でバンザイを繰り返す動きや、作った拳を脇の下に入れて力強く潰す動作を実践。うちやま先生は、「肩甲骨の周りが硬くなると巻き肩は一生取れません」と、脇周辺をほぐす重要性を強調しました。
すべてのケアを終えると、手首や首の動きが軽くなり、首の詰まり感が解消されていることが確認できます。朝までぐっすり眠れる体質を目指して、毎日の健康習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか。
冒頭でうちやま先生は、上を向いたときに首の後ろが詰まる人は「自律神経が死ぬほど乱れている危険な状態」であると指摘。首だけを揉んでも改善せず、手首や肩甲骨といった巻き肩の根本原因をケアする必要があるとその理由を語りました。
プログラムは、首や手首の硬さをチェックするところからスタートします。最初のセルフケアでは、手首が曲がる部分に人差し指と親指を当てて挟み、手首をパタパタと倒す動きを30秒間実施。続いて、前腕の真ん中部分に指を押し当て、腕を挟んだ状態で手首を大きく回す動作を両手で行います。
次に、肘が曲がるポイントに親指を当てて強く押さえながら、手首だけでチョップするように動かすケアを両腕で行います。これにより、首や肩の緊張が一気に取れていくと解説されています。
動画の後半では、睡眠の質を高めることの重要性に触れつつ、肩甲骨周りのケアに移行します。脇の下にあるお肉を5本の指でしっかりとつかんだ状態でバンザイを繰り返す動きや、作った拳を脇の下に入れて力強く潰す動作を実践。うちやま先生は、「肩甲骨の周りが硬くなると巻き肩は一生取れません」と、脇周辺をほぐす重要性を強調しました。
すべてのケアを終えると、手首や首の動きが軽くなり、首の詰まり感が解消されていることが確認できます。朝までぐっすり眠れる体質を目指して、毎日の健康習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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