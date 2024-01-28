今Amazonで「猫本」ベストセラー1位（2024年1月16日現在）になっている本には、猫が1匹も出てこない？2023年12月に発売された『ほぼねこ』（辰巳出版）は、トラやライオンなどネコ科の"デカモフ"猛獣たちの、「ほぼねこ」な姿がおさめられた写真集です。SNSでも話題著者のRIKUさんは、日本各地の動物園を巡って動物たちを撮影しています。Instagramは13万人、Xは7.4万人のフォロワーがいます（2024年1月16日現在）。本書には、旭山