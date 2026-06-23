【ナイトヨガ体験レポート】仕事終わりに、開放的な夜空の下で深呼吸＆ボディメイク

現代人こそ意識すべき、“呼吸”と“体幹”。自宅での地道なトレーニングにも精を出しつつ、時にはプロの理論やそれに基づいたサービスを受けて、知識も体もさらにアップデートさせたいもの。古くから良さは伝わっているけれど、意外と未体験のユニークなウェルネス施設は多数。リアルな体験レポとともに、その魅力をお届け！

芝生の上で呼吸を整えて、心も体もゆるめるひとときを

職業柄、タブレットやパソコンに向かう時間が長く、気づけば呼吸が浅くなっているというイラストレーターのNさん。

「頭皮がガチガチに凝っているのが悩みです。もっと深く呼吸できたら、仕事中の集中力も変わるんじゃないかなと思っていて…」

そんなNさんが体験したのが、明治神宮野球場でのナイトヨガ。広い空の下で呼吸をしているだけで、自然と肩の力が抜けていきそう。

「久しぶりのヨガだったこともあり、最初はポーズをしっかりとろうとしていたんですが、動きに気を取られると逆に呼吸が浅くなってしまいそうな気がして。そこで、ポーズは50％できれば十分と気持ちを切り替えてみたら、これが正解！ 呼吸に集中できるようになってよかったです」

無理に形を追わず、吸って吐いてを丁寧に繰り返しているうちに、頭の中のざわつきが静まり、呼吸がどんどん深くなっていく感覚が。

「ヨガって激しい運動ではないのに、不思議と体も心も整っていく感覚がありますね。ほかの運動にはない、内側からほぐれていく感じを改めて実感しました。今回は、夜の球場という非日常感も加わって、いつものヨガ以上に充実した時間になりました。終わったあとは頭までスッキリ軽くなり、やっぱりヨガっていいな、またやりたいなと思えました。しかも、こんなスペシャルなヨガ体験が無料で楽しめるのもうれしいですね」

体験したのは…

イラストレーターN

弊誌でもイラストやマンガ、体験レポを多数担当。デスクワーク中心で首が前に出やすく、締め切りが重なると呼吸が浅くなりがち。定期的にヨガでリフレッシュする大切さを実感中。

DATA

スタジアムナイトヨガ

東京都新宿区霞ヶ丘町3-1 明治神宮野球場 19：30〜20：30（全10回予定、事前登録必要） 無料 https://www.active-icon.com

公園、お寺、屋上で！ 心も体も整えるナイトヨガ3選

Moonlight Yoga 代々木公園

公園でナイトヨガ

夜風と月明かりを感じながら芝生の上で心身を開放して

初めての方でも気負わず参加しやすいのが魅力。ヨガのあとは、ソフトドリンクやディナーを満喫できるプランもあるので、仕事帰りのリフレッシュにもぴったり。

東京都渋谷区神南1-1-1 代々木公園（BESTAGE） TEL. 非公開 開催日時はHP参照。ヨガ＋ソフトドリンク付き \3,500

常在寺おとなの寺子屋キャンドルリラックスヨガ

お寺でナイトヨガ

厳かな本堂で深呼吸できる大人のリセット空間

キャンドルを灯した本堂で行うキャンドルリラックスヨガが人気。幻想的な空間の中で、ゆったり呼吸を深めながら体をほぐしていく内容で、初心者も無理せず楽しめる。

東京都世田谷区弦巻1-34-17 TEL. 03-3429-1831 毎月第2日曜 16:00〜/18:00〜、毎月第4日曜 16:00〜 約75分 \2,700（ヨガ60分、法話15分程度）

melt 丸の内YOGA

屋上でナイトヨガ

丸の内の高層ビルに囲まれた開放的な屋上庭園でリラックス

ヘアケアブランド『melt』がスポンサーの都市型ウェルネスイベント。都会の夜景を背景に、キャンドルの光と夜風を感じながらヨガを楽しめる。丸の内界隈のオフィスワーカーも立ち寄りやすい。

東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルSkyLAB 開催日時はHP参照。45分 \3,300〜