【40代・50代】目元が古く見える原因は“アイライン”かも。夏メイクの見直しポイント
アイシャドウやリップは変えているのに、なぜかメイクが少し昔のままに見えることはありませんか？その原因は、アイラインの入れ方にあるかもしれません。
大人世代のメイクは、ただ目を大きく見せればいいわけではありません。肌やリップの質感が軽やかになる夏は、アイラインだけが強く残ると顔全体が重たく見えやすくなります。今のアイメイクは、「線を描く」より「目元全体を整える」考え方が主流。まずはアイラインの役割を見直してみましょう。
目尻だけを強調しない
目を大きく見せようとして、目尻のラインを長く描いていませんか。以前は目尻を少し延長するメイクが定番でしたが、大人世代の場合はラインだけが目立ち、かえって古い印象につながることがあります。
「線」よりも「陰影」を意識する
大人世代のアイラインは、くっきり描くほど若々しく見えるわけではありません。むしろ今の目元づくりで大切なのは、「ラインを見せること」ではなく「陰影を作ること」です。
まつ毛の隙間を埋めるように細く入れたり、黒ではなくブラウンやモーヴ系の色を選んだりするだけでも印象は変わります。ラインそのものを主張するのではなく、目元全体に自然な奥行きを作ることで、軽やかさと目力UPの両方を叶えましょう。
まつ毛とつながるようになじませる
アイラインだけを独立して見せないことも、今のアイメイクでは欠かせないポイント。アイラインが先に目に入る状態ではなく、まつ毛と自然につながって見える状態をめざすことで、抜け感のある印象に整います。
マスカラで毛流れを整えたり、まつ毛の生え際になじむ色を選んだりするだけでも、目元はぐっと自然に見えるように。「アイラインを描いた」と分かる仕上がりよりも、「なぜか目元が整って見える」仕上がりのほうが、今っぽいのです。
アイラインは、目を大きく見せるためだけのものではありません。主張しすぎず、まつ毛や陰影となじませることで、顔全体の軽やかさは自然と引き立ちます。「最近なんとなくメイクが古く見える」と感じているなら、まずはアイラインを“見せすぎていないか”を見直してみてください。＜取材＆文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はメイクアップアーティストや美容師の一般的な知見を参考に編集部が構成しています
🌼アイメイク、気づくとにじんでない？初夏に増える“大人の目元崩れ問題”