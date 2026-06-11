メイクオフもエスターバニーとかわいく♡　ビフェスタからコラボデザインのアイメイクアップリムーバーが数量限定登場

マンダムは6月8日より、「ビフェスタ ミセラーアイメイクアップリムーバー」から、アーティストのEsther Kim氏が手がける「エスターバニー」デザインを数量限定で発売しています。

■手鏡をのぞく「リボンバニー」のデザイン

同商品は、ミセル（粒子）と油性エモリエント成分のW効果でウォータープルーフマスカラやアイライナー、落ちにくいリップまで素早く浮かして落とすポイントメイクリムーバーです。

2種の保湿・保護成分の配合で、まつ毛や目元・口元に負担をかけず肌のうるおいを守りながらのオフを叶えます。

今回のコラボデザインでは、かわいいものが大好きな「リボンバニー」が登場。ハートの手鏡をのぞきこむイラストを採用しました。

さらに、同日には「エスターバニー」の描き下ろしデザインのオリジナルシールがついた「ビフェスタ マスカラリムーバーEX ノベルティ付」も発売しました。

6月11日〜23日の期間には、コラボ賞品が当たる「エスターバニー×ビフェスタ コラボキャンペーン」も実施します。

■商品概要

商品名：ビフェスタ ミセラーアイメイクアップリムーバー 限定デザイン

容量：145ml

価格：オープン価格

（C）esther kim. All Rights Reserved

（フォルサ）