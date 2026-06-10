【探偵】「ホテル街に来ましたね」白昼堂々行われる不倫のリアル…浮気調査の知られざる現場
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PIO探偵事務所が自身のYouTubeチャンネルで「【浮気調査】白昼堂々、ホテル街へ…｜PIO探偵事務所」を公開した。動画では、探偵が対象者を尾行し、リアルな浮気調査の現場の様子を伝えている。
探偵のカメラは、街中を歩くモザイク姿の男女を捉える。「1対が女性と一緒に出てきました。どこかへ一緒に向かっています」という探偵の冷静な報告とともに、尾行がスタート。2人は白昼の道を並んで歩いていく。
追尾を続ける探偵は、対象者と一緒にいる女性について「女性も同じぐらいの年齢と思われます」と分析。さらに進行方向の変化に気づき、「駅とは反対方向に向かってますね」と指摘する。探偵が「どこ向かってんだろうな」とつぶやきながら一定の距離を保って後を追うと、やがて2人は目的地へとたどり着く。
周囲の景色が変わり、探偵は「ホテル街に来ましたね」と報告。白昼堂々、ホテル街へと足を踏み入れる対象者の姿をしっかりとカメラに収めた。短い映像ながら、探偵の冷静な観察眼と現場の張り詰めた空気がうかがえる、リアルな調査記録となっている。
探偵のカメラは、街中を歩くモザイク姿の男女を捉える。「1対が女性と一緒に出てきました。どこかへ一緒に向かっています」という探偵の冷静な報告とともに、尾行がスタート。2人は白昼の道を並んで歩いていく。
追尾を続ける探偵は、対象者と一緒にいる女性について「女性も同じぐらいの年齢と思われます」と分析。さらに進行方向の変化に気づき、「駅とは反対方向に向かってますね」と指摘する。探偵が「どこ向かってんだろうな」とつぶやきながら一定の距離を保って後を追うと、やがて2人は目的地へとたどり着く。
周囲の景色が変わり、探偵は「ホテル街に来ましたね」と報告。白昼堂々、ホテル街へと足を踏み入れる対象者の姿をしっかりとカメラに収めた。短い映像ながら、探偵の冷静な観察眼と現場の張り詰めた空気がうかがえる、リアルな調査記録となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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