【ホラー】事故物件サイトを調べたら…!?マンションの一人暮らしの人には特に恐ろしいエピソードを紹介【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
子供のころから文字や絵で補足しながら会話を楽しみ、やがて伝えたいことを頭の中で反芻するうちにそれを漫画として描くようになったという、キタハタエミ(@emi_kitahata)さん。Instagramにて、趣味で描くエッセイ漫画を公開している。 今回は、キタハタエミさんが2019年から投稿している「夫の見た幽霊」シリーズから、「夫の見た幽霊 エレベーター／吹聴」を紹介。こちらは、猫の姿で描かれた“幽霊が見える夫”の不思議体験を題材にしたエッセイ漫画の3作目だ。本作の見どころや裏話などを、作者のキタハタエミさんに伺った。
夫の不思議な日常を描く「夫の見た幽霊」シリーズ。なかでも「夫の見た幽霊3 エレベーター／吹聴」は、マンションの一人暮らしには特に恐ろしいエピソードとなっている。
作者のキタハタエミさんによると、あとで事故物件サイトを調べたところ、旦那さんの住んでいた部屋とは別の階で2件の事件が起きていたという。さらに、その街はかつて遊郭があったエリアだったそうで、「遊女の情念みたいなものを感じ取っていたのかもしれません」と裏話を明かしてくれた。
旦那さんは、周囲の人や幽霊に気付かれないよう、そっと生活しているという。なぜ見えるのかについては、霊感なのか感受性の強さなのか、あるいは危険を察知する力なのか、自分でもはっきりしないらしい。本人は「自分には霊感なんかない」と暗示をかけるように口にしているといい、エミさんも「なぜ見えるのかは、、『自分でもよく分からないみたいです』」と打ち明ける。
作品は基本的にノンフィクションだが、「漫画を読んだ夫から、『違うよ。本当はここに4人いたんだよ』『ポーズはこんな感じじゃない』と指摘されることがたまにあります。人に話すと追体験の感覚になるようで、こちらから尋ねない限りあまり詳細を話してくれません」と制作の裏側について教えてくれた。
最後に、エミさんは「できれば2、3カ月に一回は更新したい」と、今後への意気込みを語った。更新のたびに新たな気配が立ち上がるこのシリーズは、これからも読者の想像力を揺さぶり続けていくに違いない。ホラー好きなら、その読後感が深く心に残るはずだ。
取材協力：キタハタエミ(@emi_kitahata)
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