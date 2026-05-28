料理の時短を叶える！わずか610グラムの【ブラウン】ハンドブレンダーで毎日をもっと快適に。Amazonで販売中！
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離乳食から本格料理まで！1台3役の【ブラウン】ハンドブレンダーがあなたのキッチンを変える。Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
このハンドブレンダーは、わずか610グラムの軽さとコンパクトさが特徴だ。ワンタッチの簡単操作で「つぶす」「混ぜる」「きざむ」の1台3役をこなし、離乳食から日々の料理までスピーディに調理できる。新開発のステンレスシャフトと300ワットモーターでパワフルな仕上がりを実現する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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非常に軽量で、女性でも長時間疲れずに扱える。ワンタッチで押しやすい大きなボタンにより、ON/OFF操作が簡単で、誰でも手軽に使える設計だ。
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新開発のステンレスシャフトとドイツ品質のモーターを搭載。従来モデルよりスピードが向上し、きめ細かな仕上がりを実現。スムージーやスープもなめらかに作れる。
「つぶす」「混ぜる」「きざむ」の1台3役で、離乳食作りから日々の下ごしらえまで幅広く活躍する。調理中の鍋に直接入れて使えるため、手間のかかるスープ作りも簡単だ。
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本体を回すだけでアタッチメントの変更が可能なイージーツイストシステムを採用。カッターや容器は取り外して食洗機で洗えるため、使用後のお手入れも非常に簡単で衛生的だ。
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