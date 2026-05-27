父親の「ブス」から総額700万→14歳で整形した女性の痛切な告白に「泣きながら読んだ」【作者に聞く】

父親の「ブス」から総額700万→14歳で整形した女性の痛切な告白に「泣きながら読んだ」【作者に聞く】