長距離レースを制覇する！【ザノースフェイス】のトレイルランニングシューズが、あなたの走りを革新する。Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
未踏のトレイルへ挑むランナーへ！【ザノースフェイス】の高性能トレイルランニングシューズが、限界を超える。Amazonで販売中！
ロングディスタンスのトレイルレース完走を目指すランナーに向けたトレイルランニングシューズだ。軽量化とグリップ力向上を追求し、走行エネルギーを推進力に変えるVECTIVシステムを搭載。安定感と高い反発力で、初めての長距離レースも力強くサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
走行時のエネルギーを推進力に変えるVECTIVシステムを搭載。ウィングを備えたフォーク形状の3DTPUプレートが安定感と高い反発力を両立し、軽量ながら高反発なDREAMフォームがクッション性を高め、長距離をサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
ドライ・ウェット両路面で高いグリップ力を発揮するSurfaceCTRLアウトソールを採用。10%天然ラバー配合と4.0ミリに高められたラグ設計が、あらゆるトレイルで確かな足元を支え、ランナーのパフォーマンスを引き出す。
耐久性と速乾性に優れたブリーザブルメッシュアッパーと、フィット感を高めるウィングタン構造が特徴だ。激しいアップダウンやスピードアップ時でも足のズレを抑制し、安定した走りを実現する。
→【アイテム詳細を見る】
タンや履き口内側に多めに配置されたクッション素材が、締め付け感を軽減し足への負担を和らげる。初めてのロングディスタンスレースでも、高い安定感と推進力でランナーを力強くサポートする設計だ。
未踏のトレイルへ挑むランナーへ！【ザノースフェイス】の高性能トレイルランニングシューズが、限界を超える。Amazonで販売中！
ロングディスタンスのトレイルレース完走を目指すランナーに向けたトレイルランニングシューズだ。軽量化とグリップ力向上を追求し、走行エネルギーを推進力に変えるVECTIVシステムを搭載。安定感と高い反発力で、初めての長距離レースも力強くサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
走行時のエネルギーを推進力に変えるVECTIVシステムを搭載。ウィングを備えたフォーク形状の3DTPUプレートが安定感と高い反発力を両立し、軽量ながら高反発なDREAMフォームがクッション性を高め、長距離をサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
ドライ・ウェット両路面で高いグリップ力を発揮するSurfaceCTRLアウトソールを採用。10%天然ラバー配合と4.0ミリに高められたラグ設計が、あらゆるトレイルで確かな足元を支え、ランナーのパフォーマンスを引き出す。
耐久性と速乾性に優れたブリーザブルメッシュアッパーと、フィット感を高めるウィングタン構造が特徴だ。激しいアップダウンやスピードアップ時でも足のズレを抑制し、安定した走りを実現する。
→【アイテム詳細を見る】
タンや履き口内側に多めに配置されたクッション素材が、締め付け感を軽減し足への負担を和らげる。初めてのロングディスタンスレースでも、高い安定感と推進力でランナーを力強くサポートする設計だ。