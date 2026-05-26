ミネラルウォーター「エビアン」誕生200周年！ブランドの歴史と想いが刻まれた限定デザインボトル5種が登場
フレンチアルプス生まれのナチュラルミネラルウォーターブランド「エビアン(R)」が、2026年でブランド誕生200周年を迎える。これを記念し、「evian200祭」をテーマにした限定デザインボトルコレクション全5種が、2026年5月25日より全国で順次販売されている。
【画像】エビアン創業200周年を記念して発売される限定デザインボトル全5種
エビアンは、フレンチアルプスに降る雨や雪が、15年以上の年月をかけて岩間をゆっくりと流れ、自然の力でろ過されることで生み出されるナチュラルミネラルウォーターだ。1826年の創業以来変わらず、フランスの大自然に育まれた水を世界中に届けている。
創業200周年を迎えたエビアンは、英語では「200 years young」、日本語では“歳”と“祭”をかけた言葉遊びを忍ばせた「evian200祭」をコンセプトに掲げた。その言葉には、“若さ”とは年齢ではなく、好奇心や前向きさを持ち続けることという価値観のもと、ずっと、若々しく、ワクワクさせる「Live young精神」が込められている。
今回登場する限定ボトルのデザインも、こうした「evian200祭」のメッセージを体現する形として、ブランドが大切にしてきた「ORIGIN(水源)」「HERITAGE(歴史)」「YOUTH(若々しさ)」「CULTURE(文化)」「SPORTS(スポーツ)」という5つのストーリーで構成されている。
注目は、「文化(CULTURE)」をテーマにしたボトル。現代美術を代表するアーティスト、ジェフ・クーンズさんとコラボレーションした特別なラベルで、今の時代を象徴するデザインとなった。
■創業200周年記念限定デザインボトル
「ORIGIN(水源)」ボトル
エビアン(R)の源泉である、3つの峰からなるフレンチアルプスをダイナミックに描いた200周年記念ラベル。手つかずの美しい自然環境と、氷河による神秘的な自然のろ過を象徴する、ブランドの原点を感じられるデザインだ。
「HERITAGE(歴史)」ボトル
創業当初のボトルデザインを踏襲した、ヴィンテージ風のラベル。エビアンの歴史を表現している。
「YOUTH(若々しさ)」ボトル
ブランドが掲げる「Live young(ずっと、若々しく、ワクワク)」の精神を象徴したラベル。年齢に関係なく、前向きな気持ちで毎日を過ごしてほしいという、エビアンらしいメッセージが込められている。
「CULTURE(文化)」ボトル
これまでも時代を象徴するクリエイターとコラボしてきたエビアン。今回はポップカルチャーを代表するアーティストとコラボレーションし、200周年を祝う特別なラベルが生まれた。
「SPORTS(スポーツ)」ボトル
エビアンのグローバルアンバサダーを務めるテニス界の超新星、カルロス・アルカラスとコラボレーションしたラベル。エビアンとスポーツの深い絆を表す象徴的なデザインとなっている。
日常の水分補給がちょっと特別になる限定コレクションたち。ブランドの歴史とメッセージが込められたボトルを手に取って、エビアン200年の歴史を体感してみて。
取材・文＝澤田麻依
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】エビアン創業200周年を記念して発売される限定デザインボトル全5種
エビアンは、フレンチアルプスに降る雨や雪が、15年以上の年月をかけて岩間をゆっくりと流れ、自然の力でろ過されることで生み出されるナチュラルミネラルウォーターだ。1826年の創業以来変わらず、フランスの大自然に育まれた水を世界中に届けている。
創業200周年を迎えたエビアンは、英語では「200 years young」、日本語では“歳”と“祭”をかけた言葉遊びを忍ばせた「evian200祭」をコンセプトに掲げた。その言葉には、“若さ”とは年齢ではなく、好奇心や前向きさを持ち続けることという価値観のもと、ずっと、若々しく、ワクワクさせる「Live young精神」が込められている。
今回登場する限定ボトルのデザインも、こうした「evian200祭」のメッセージを体現する形として、ブランドが大切にしてきた「ORIGIN(水源)」「HERITAGE(歴史)」「YOUTH(若々しさ)」「CULTURE(文化)」「SPORTS(スポーツ)」という5つのストーリーで構成されている。
注目は、「文化(CULTURE)」をテーマにしたボトル。現代美術を代表するアーティスト、ジェフ・クーンズさんとコラボレーションした特別なラベルで、今の時代を象徴するデザインとなった。
■創業200周年記念限定デザインボトル
「ORIGIN(水源)」ボトル
エビアン(R)の源泉である、3つの峰からなるフレンチアルプスをダイナミックに描いた200周年記念ラベル。手つかずの美しい自然環境と、氷河による神秘的な自然のろ過を象徴する、ブランドの原点を感じられるデザインだ。
「HERITAGE(歴史)」ボトル
創業当初のボトルデザインを踏襲した、ヴィンテージ風のラベル。エビアンの歴史を表現している。
「YOUTH(若々しさ)」ボトル
ブランドが掲げる「Live young(ずっと、若々しく、ワクワク)」の精神を象徴したラベル。年齢に関係なく、前向きな気持ちで毎日を過ごしてほしいという、エビアンらしいメッセージが込められている。
「CULTURE(文化)」ボトル
これまでも時代を象徴するクリエイターとコラボしてきたエビアン。今回はポップカルチャーを代表するアーティストとコラボレーションし、200周年を祝う特別なラベルが生まれた。
「SPORTS(スポーツ)」ボトル
エビアンのグローバルアンバサダーを務めるテニス界の超新星、カルロス・アルカラスとコラボレーションしたラベル。エビアンとスポーツの深い絆を表す象徴的なデザインとなっている。
日常の水分補給がちょっと特別になる限定コレクションたち。ブランドの歴史とメッセージが込められたボトルを手に取って、エビアン200年の歴史を体感してみて。
取材・文＝澤田麻依
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