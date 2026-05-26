浄化槽点検の作業員がマンホールから出られず「助けて〜！」洗濯中に気づいた主婦らが「大きなかぶ」状態で男性を救助【話を聞く】
洗濯を干していると「助けて〜」と声がする。声をたどっていくと、なんとマンホールからで!?モンズースーさん(@monnzusu)の実録漫画『洗濯物を干していたら助けを求められた話』を紹介するとともに話を聞いた。
【漫画】穴に人が落ちてる!?
■それでも、男性は助かりません…
洗濯を干していると「助けて〜」という声がする。声の主を探すと、そこにはマンホールの穴があった。浄化槽のメンテナンスをしていた男性は、浄化槽の内に車の鍵を落とし、拾いに入った。しかし、穴から出られなくなり、困り果てていたという。「周囲は住宅のほかに畑や田んぼが広がる田舎です。人口自体は少ない地域ですが、当時は農作物を植える時期だったこともあり、日中は農作業をされている方が外にいらっしゃったので、人通りはそこそこあったと思います」と、周辺環境について話すモンズさん。
「漫画の中では黒く塗りつぶして表現していますが、実際は作業員さんの頭が見えていて、手も一部外に出せている状態でした。ですので、深さとしては小柄な大人の身長くらいだったのではないかと思います。顔が見えていてけがもなく、ご本人も『何か台が欲しい』とおっしゃっていたので、『足場さえあればすぐに出られるのかな』と考え、その場では119番通報しませんでした」。
モンズさんは近隣住民に脚立を借りに行き、おじいさんと2人で男性の救助を試みた。しかし、脚立が入らず、女性と老人2人で男性1人を持ち上げることも難しかった。
紆余曲折の末、男性を引っ張り出すことができた。しかし、人けの少ない場所で穴に入ると気づかれないこともあるだろう。「後日、ブログの読者さんから『浄化槽の作業は本来2人以上で行い、空気を送り込まないと酸欠になります。外で待機している人が異変に気づかなければ死にいたる危険がある』と教えていただき、ゾッとしました。当時はそこまでの危険性を認識できておらず、漫画も『こんなことがあって驚いた』と軽めに描いてしまいましたが、考えが足らなかったなと反省しています」と話すモンズさん。絶対絶命なところをモンズさんに救われた男性であった。
「浄化槽清掃の車が停まっていたので、私が見つけなくても、時間が経てば会社の方か家主の方が帰宅して気づかれたとは思うのですが…。ブログでいただいたコメントの通り、浄化槽の中は非常に危険な空間とのことなので、考えるのも嫌ですが最悪の事態になっていた可能性もあったのかなと恐ろしく感じています」と、モンズさんは振り返る。
「ブログでは、今回のような日常漫画や子育てエッセイを中心に発達障がいに関する体験談などを描いています。書籍では、ほかの当事者の方の体験談や、発達に偏りのある子ども向けの作品にも関わっています。少数派の人たちのエピソードを、漫画という形で伝えられたらと思っています。最近は、ブログの過去作をKindleでもまとめて読めるように、少しずつ公開し始めました」とのこと。モンズースさんのほかの作品も注目してみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材協力：モンズースー(@monnzusu)
【漫画】穴に人が落ちてる!?
■それでも、男性は助かりません…
洗濯を干していると「助けて〜」という声がする。声の主を探すと、そこにはマンホールの穴があった。浄化槽のメンテナンスをしていた男性は、浄化槽の内に車の鍵を落とし、拾いに入った。しかし、穴から出られなくなり、困り果てていたという。「周囲は住宅のほかに畑や田んぼが広がる田舎です。人口自体は少ない地域ですが、当時は農作物を植える時期だったこともあり、日中は農作業をされている方が外にいらっしゃったので、人通りはそこそこあったと思います」と、周辺環境について話すモンズさん。
「漫画の中では黒く塗りつぶして表現していますが、実際は作業員さんの頭が見えていて、手も一部外に出せている状態でした。ですので、深さとしては小柄な大人の身長くらいだったのではないかと思います。顔が見えていてけがもなく、ご本人も『何か台が欲しい』とおっしゃっていたので、『足場さえあればすぐに出られるのかな』と考え、その場では119番通報しませんでした」。
モンズさんは近隣住民に脚立を借りに行き、おじいさんと2人で男性の救助を試みた。しかし、脚立が入らず、女性と老人2人で男性1人を持ち上げることも難しかった。
紆余曲折の末、男性を引っ張り出すことができた。しかし、人けの少ない場所で穴に入ると気づかれないこともあるだろう。「後日、ブログの読者さんから『浄化槽の作業は本来2人以上で行い、空気を送り込まないと酸欠になります。外で待機している人が異変に気づかなければ死にいたる危険がある』と教えていただき、ゾッとしました。当時はそこまでの危険性を認識できておらず、漫画も『こんなことがあって驚いた』と軽めに描いてしまいましたが、考えが足らなかったなと反省しています」と話すモンズさん。絶対絶命なところをモンズさんに救われた男性であった。
「浄化槽清掃の車が停まっていたので、私が見つけなくても、時間が経てば会社の方か家主の方が帰宅して気づかれたとは思うのですが…。ブログでいただいたコメントの通り、浄化槽の中は非常に危険な空間とのことなので、考えるのも嫌ですが最悪の事態になっていた可能性もあったのかなと恐ろしく感じています」と、モンズさんは振り返る。
「ブログでは、今回のような日常漫画や子育てエッセイを中心に発達障がいに関する体験談などを描いています。書籍では、ほかの当事者の方の体験談や、発達に偏りのある子ども向けの作品にも関わっています。少数派の人たちのエピソードを、漫画という形で伝えられたらと思っています。最近は、ブログの過去作をKindleでもまとめて読めるように、少しずつ公開し始めました」とのこと。モンズースさんのほかの作品も注目してみよう。
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取材協力：モンズースー(@monnzusu)