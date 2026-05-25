母「あの男は最悪、絶対にやめときな」と警告→娘は無視して結婚するが、傍若無人な夫を見て「なんでこいつと結婚したんだっけ？」【作者に聞く】

母「あの男は最悪、絶対にやめときな」と警告→娘は無視して結婚するが、傍若無人な夫を見て「なんでこいつと結婚したんだっけ？」【作者に聞く】