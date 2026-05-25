洗練された大人の腕元を演出！【トミーヒルフィガー】のモダンな腕時計がAmazonで販売中！
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カジュアルスタイルを格上げする一本！【トミーヒルフィガー】の独創的な腕時計がAmazonで販売中！
世界中の若者から高い人気を誇るアメリカのカジュアルブランドが手掛ける腕時計だ。「classics with a twist」をコンセプトに、モダン＆クラシックスなスタイルを提案。ファッションアイテムとしても活躍する独創的なデザインは、プレゼントやギフトにも最適である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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「classics with a twist」をコンセプトに、モダンかつクラシックなスタイルを提案する。独自のひねりを加えたデザインは、カジュアルなライフスタイルを一層引き立てるだろう。
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ステンレス製のケースにダークブラウンのレザーベルトを組み合わせた。文字盤はネイビー、ケースはピンクゴールドで、洗練されたカラーリングが腕元に映える。
クオーツ式で正確な時を刻む。3気圧防水機能を備え、日常使いにも安心だ。日付・曜日表示に加え、24時間計も搭載し実用性も高い。
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ケースサイズは約H44×W44×D11ミリ、重さ約67グラムと程よい存在感だ。腕周りは最大20cmまで対応し、プレゼントやギフトにも喜ばれるだろう。
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