長時間の座り疲れにサヨナラ！【エアウィーヴ】の高反発クッションが快適な座り心地を叶える。Amazonで販売中！
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デスクワークの質を高める！【エアウィーヴ】の洗える高機能クッションで毎日を快適に。Amazonで販売中！
【エアウィーヴ】のクッションは、寝具と同じ適度な反発力と優れた復元性で、長時間の座り疲れを軽減する。体圧を分散し、腰やお尻をしっかり支えるため、自宅やオフィスなど様々な場面で快適な座り心地を提供する。背中のサポートとしても活用できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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寝具と同じ適度な反発力と優れた復元性で、長時間の座り疲れを軽減する。体圧を分散し、腰やお尻をしっかり支えるため、快適な座り心地が続く。背中のサポートとしても活躍する。
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カバーは洗濯機で、中材のエアファイバーはシャワーで水洗いできるため、いつでも清潔に保てる。簡単なお手入れで、衛生的に長く使い続けられるのが魅力だ。
独自技術のエアファイバーは90%以上が空気で構成されており、湿気がこもらず蒸れにくい。優れた通気性により、長時間座っていても快適な座り心地が持続する。
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家庭の椅子はもちろん、オフィスチェアやアウトドアなど、様々な場面で活躍する。改良されたエアファイバーと厚みが増したカバーで、肌あたりと座り心地がさらに向上した。
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【エアウィーヴ】のクッションは、寝具と同じ適度な反発力と優れた復元性で、長時間の座り疲れを軽減する。体圧を分散し、腰やお尻をしっかり支えるため、自宅やオフィスなど様々な場面で快適な座り心地を提供する。背中のサポートとしても活用できる。
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