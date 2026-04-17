出前館の「お店価格」を利用して“手ぶらピクニック”を楽しもう！今だけ送料無料キャンペーンも
外で過ごすのが気持ちいい季節になり、お花見やピクニックを楽しむ人が増えてきた。そんななか、「ピクニックをしたいけど、人数が多くてお弁当を作るのは大変」「公園の近くにちょうどいいお店がない」と悩んでいる人も多いのではないだろうか。
【画像】出前館のアプリの画面。「お店価格」の対象商品にはアイコンが付けられている
そこでおすすめしたいのが、デリバリーを活用したピクニック。2026年3月1日より「出前館」にて、店と同価格で注文できる「お店価格」(別途サービス料)が全国展開を開始している。現在は全国1万5000店舗以上で利用でき、送料無料キャンペーン(終了時期未定)もスタートした。
デリバリーデビューには絶好のタイミング。今回は、出前館の「お店価格」を利用し、満開の桜の下で持ち物いらずのお花見ピクニックを体験してみた。
■デリバリーが割高な時代は終わり！「お店価格」でお得に料理を満喫
まずは出前館のアプリや公式サイトから、料理の注文を行う。注文時、備考欄にわかりやすい目印を記入すれば、公園やオフィスなど自宅以外にも配達が可能。そのため、ピクニックにはうってつけだ。
アプリを開くと、「お店価格」の対象店舗にはアイコンで表示されており、見やすい設計に。今回は、お花見のおやつとしてぴったりな「クリスピー・クリーム・ドーナツ」をセレクト。計2872円分ほど注文したが、本当に送料が0円になっていて驚きだ。
今回行ったのは入園料が必要な公園だったため、近くに配達先を指定して持ち込むスタイルに。公園によっては受け取る場所が指定されているので、事前に確認しよう。公園の近くで受け取れば、重いお弁当や荷物を持って行く必要がなく、手ぶらでピクニックを楽しめるのがありがたい。
ピクニック会場で届いた箱を開けると、みんなのテンションは急上昇。店で買うのと同じ価格で豪華なドーナツのセットを届けてもらえるなんて、お得感たっぷりだ。ふわふわのドーナツと満開の桜は、写真映えもバッチリ。高クオリティの味を春の陽気と一緒に楽しめる、最高に贅沢な時間だった。
出前館の「お店価格」は、ピクニック以外にビーチやバーベキュー場へのデリバリーなど、夏のレジャーシーンでも大活躍間違いなし。送料無料キャンペーンが実施されているうちに、ぜひ活用してみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】出前館のアプリの画面。「お店価格」の対象商品にはアイコンが付けられている
そこでおすすめしたいのが、デリバリーを活用したピクニック。2026年3月1日より「出前館」にて、店と同価格で注文できる「お店価格」(別途サービス料)が全国展開を開始している。現在は全国1万5000店舗以上で利用でき、送料無料キャンペーン(終了時期未定)もスタートした。
■デリバリーが割高な時代は終わり！「お店価格」でお得に料理を満喫
まずは出前館のアプリや公式サイトから、料理の注文を行う。注文時、備考欄にわかりやすい目印を記入すれば、公園やオフィスなど自宅以外にも配達が可能。そのため、ピクニックにはうってつけだ。
アプリを開くと、「お店価格」の対象店舗にはアイコンで表示されており、見やすい設計に。今回は、お花見のおやつとしてぴったりな「クリスピー・クリーム・ドーナツ」をセレクト。計2872円分ほど注文したが、本当に送料が0円になっていて驚きだ。
今回行ったのは入園料が必要な公園だったため、近くに配達先を指定して持ち込むスタイルに。公園によっては受け取る場所が指定されているので、事前に確認しよう。公園の近くで受け取れば、重いお弁当や荷物を持って行く必要がなく、手ぶらでピクニックを楽しめるのがありがたい。
ピクニック会場で届いた箱を開けると、みんなのテンションは急上昇。店で買うのと同じ価格で豪華なドーナツのセットを届けてもらえるなんて、お得感たっぷりだ。ふわふわのドーナツと満開の桜は、写真映えもバッチリ。高クオリティの味を春の陽気と一緒に楽しめる、最高に贅沢な時間だった。
出前館の「お店価格」は、ピクニック以外にビーチやバーベキュー場へのデリバリーなど、夏のレジャーシーンでも大活躍間違いなし。送料無料キャンペーンが実施されているうちに、ぜひ活用してみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。