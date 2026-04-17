進む・戻るもサクサク快適！軽量＆コンパクトで持ち運びやすい【バッファロー】ワイヤレスマウスがAmazonで購入できる！今すぐゲットしよう！
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進む・戻るが快適操作！軽量＆コンパクトで持ち運び楽々！【バッファロー】のワイヤレスマウスがAmazonで好評販売中！
操作を快適にする5ボタンや高感度センサーを搭載。軽量で充実の機能を実現したマウス。ブラウザの操作に便利な「戻る」「進む」ボタン搭載。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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レシーバーがマウス本体の中に収納できるので、持ち運ぶ際にも便利だ。また、マウスの底面に電源ON/OFF切替スイッチがついているので、使用しない時には電池の消耗を防止できる。
マウス左側のサイドボタンで、Webブラウザの「戻る」「進む」の操作が可能。インターネット閲覧を快適に。
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高い読み取り性能を持つBlueLEDセンサーに改良を加えた高感度マウス。ガラスや透明シートの上でも使用可能。
※マウスの設置面上のわずかなホコリや凹凸を読み取るため、設置面が完全にクリーンでフラットな場合では、トラッキング能力が低下する場合があります。
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