時短でもしっかりアルデンテ！レンジ調理で本格パスタが楽しめる【日清製粉ウェルナ】簡単スパゲティがAmazonで好評販売中！忙しい新生活の自炊にピッタリ！
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時短でも本格アルデンテ！レンジでもOK！【日清製粉ウェルナ】の簡単＆時短スパゲティがAmazonで好評販売中！
独自の技術で作り上げたスパゲティは、ゆで時間わずか3分。そのヒミツは、風ぐるま形をした麺の断面形状。短いゆで時間と、アルデンテ感のある味わいを両立させた、早ゆでスパゲティ。保存に便利なチャック付で、計量いらずの結束タイプ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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日々の料理を支える頼れるパスタ。容量たっぷりで、家族の食事から保存用ストックまで幅広く対応。
早さとおいしさを兼ね備えた、進化したスパゲティ。日清製粉ウェルナ独自の切り込みを入れた風ぐるま形状で通常のゆで時間を半分以下に短縮。しかも、アルデンテ食感が楽しめる。
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パスタのおいしさは、デュラムセモリナから。小麦粉(デュラムセモリナ)の挽き方を見直すことでデュラムならではの黄金色が増し、より弾力のある食感のパスタに仕上げた。
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