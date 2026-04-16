ルアーゲームの完成度を引き上げる一本！強さとしなやかさを両立した【シーガー】PE X8でワンランク上の釣りへ♪Amazonで好評販売中！
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強さと滑らかさで差がつく！ルアー操作を快適にする【シーガー】PE X8がAmazonで注目！ぜひゲットしよう！
ポリエチレン製のマルチストランド モノフィラメント釣り糸。9.1ポンドのラインウェイトで、釣りの diversified needs に対応している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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PEシリーズで伸びが少ないグランドマックスPEを採用。
8本組を採用し強度を徹底追求。また、ピッチマーキングを採用し視認性も追求。
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精細な釣法に対応した0.4号から、青物などの大物狙いに使用できる6号まで幅広い号柄をラインアップしている。
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