「今はブスだが…」整形外科医の父が14歳の娘にかけた呪い。いじればいじるほど「理想の顔」になれない“整形沼”【作者に聞く】

「今はブスだが…」整形外科医の父が14歳の娘にかけた呪い。いじればいじるほど「理想の顔」になれない“整形沼”【作者に聞く】