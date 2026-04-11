「今はブスだが…」整形外科医の父が14歳の娘にかけた呪い。いじればいじるほど「理想の顔」になれない“整形沼”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→「すっげー、ブス」すれ違いざま放たれた悪意！
エレベーターのすれ違いざまに、知らない男性から「すっげー、ブス」と吐き捨てられた言葉。14歳で二重整形をし、就職してからもほうれい線やシミなどを除去し「かわいい」と言われる努力をしてきたのになぜ――。うみの韻花さんの実体験を漫画化した『14歳で整形した私 「ブス」の呪いから解けて自分を好きになる日まで』が反響を呼んでいる。本作に込めた思いを作者に聞いた。
■父の言葉と他人の暴言。14歳から始まった「ブスの呪い」
成長期に容姿を否定されたことは大きなしこりとなる。うみのさんもその一人だ。整形外科医だった父親からの「今はブスだが、将来は美人になる」という言葉が呪いとなり、14歳で二重整形に踏み切った。さらに、見知らぬ男性からの暴言をきっかけに2度目の二重施術に挑み、当時の彼氏に「胸がない」と言われたことで豊胸手術も受けた。いじればいじるほど「理想の顔」になれない整形沼にはまっていったという。
モラハラの彼氏と別れたことをきっかけに、幼いころからの夢だった漫画家を目指そうと一念発起。「漫画で整形をテーマにした作品は少なく、エッセイならよりリアルで目立つのではないかと考え、誰かに批判されても、ありのままの体験を描こうと決めました」と制作の経緯を語る。
■総額700万円。外見に執着し「化け物」になった苦悩
これまでにかかった費用は総額700万円以上。目は二重切開や目頭・目尻切開、鼻は小鼻縮小や軟骨移植などのフル整形を2回、輪郭は脂肪吸引や糸リフト、ヒアルロン酸注射、さらに胸の脂肪再生豊胸を複数回受けている。
作中では整形後も彼氏に容姿を否定されるが、結果的に整形をしてよかったとうみのさんは断言。「2回目の鼻の整形で左右差ができてしまい気になっている現状はあるが、整形前のコンプレックスは解消され、自分に自信を持つことができました。失敗したり心を病んだりした経験を経て、少しずつ自分を認めてあげられるようになった。整形は『自分を好きになるために勇気を出した証』であり、人生の勲章です」と胸を張る。
一方で、「自分をかわいく思えない」「醜い」と葛藤する苦悩を表現するため、外見に執着するあまり心がゆがんだ「化け物」のような自分をあえて描いた。「当時は自分の顔がそれほど醜く見えていました。客観的に見れば恐怖や異常性を感じさせるものがあるだろうと思い、つらかった記憶を呼び起こし、泣きながら描いたこともあります」と創作の舞台裏を明かしてくれた。
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