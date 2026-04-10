【ホラー】研修旅行のバスで起きた怪異！霊園を通過するとき、隣の席の女子の“異変”を「僕は誰にも言えなかった…」【作者に聞く】

【ホラー】研修旅行のバスで起きた怪異！霊園を通過するとき、隣の席の女子の“異変”を「僕は誰にも言えなかった…」【作者に聞く】