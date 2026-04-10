その一歩を、もっと軽やかに。ニューバランスが贈る、究極の「引き算」から生まれた機能美【ニューバランス】のサンダルがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
スッと履けて、ピタッと決まる。スリップオンの開放感が、あなたの休日を劇的にアップデートする【ニューバランス】のサンダルがAmazonに登場!
ニューバランスの哲学をサンダルへと昇華させた、ミニマルで知的な一足が登場した。最大の特徴は、余計なものを一切削ぎ落とした「スリップオン構造」だ。玄関先やジムの更衣室で、迷うことなく足を滑り込ませるだけで瞬時にフィット。フラットなヒールとオープントゥの組み合わせが、指先まで解き放たれるような最高の開放感をもたらしてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
カラーリングには、どんなコーディネートにも自然に溶け込む「ホワイト×グレー」を採用。クリーンで都会的な印象を与えつつ、スポーティーな軽快さもしっかりとキープしている。ソール素材には耐久性とグリップ力に優れた合成ゴムを使用しており、軽量設計と相まって長時間の着用でも疲れを軽減。デイリーな外出からリラックスタイムまで、あらゆるシーンを軽快なステップで彩ってくれる。
→【アイテム詳細を見る】
耐水性に配慮しつつも、肌に馴染む質感と歩きやすさを追求した仕様は、まさに大人のためのカジュアルアイテムだ。ソックスと合わせてストリート感を演出するもよし、素足で清涼感を楽しむもよし。ブランドの誇るクラフトマンシップが、サンダルというシンプルなアイテムに確かな信頼感を与えている。
→【アイテム詳細を見る】
このサンダルを履きこなした瞬間、あなたのフットワークはより自由で、心地よいリズムに満ちたものへと進化する。
スッと履けて、ピタッと決まる。スリップオンの開放感が、あなたの休日を劇的にアップデートする【ニューバランス】のサンダルがAmazonに登場!
ニューバランスの哲学をサンダルへと昇華させた、ミニマルで知的な一足が登場した。最大の特徴は、余計なものを一切削ぎ落とした「スリップオン構造」だ。玄関先やジムの更衣室で、迷うことなく足を滑り込ませるだけで瞬時にフィット。フラットなヒールとオープントゥの組み合わせが、指先まで解き放たれるような最高の開放感をもたらしてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
カラーリングには、どんなコーディネートにも自然に溶け込む「ホワイト×グレー」を採用。クリーンで都会的な印象を与えつつ、スポーティーな軽快さもしっかりとキープしている。ソール素材には耐久性とグリップ力に優れた合成ゴムを使用しており、軽量設計と相まって長時間の着用でも疲れを軽減。デイリーな外出からリラックスタイムまで、あらゆるシーンを軽快なステップで彩ってくれる。
→【アイテム詳細を見る】
耐水性に配慮しつつも、肌に馴染む質感と歩きやすさを追求した仕様は、まさに大人のためのカジュアルアイテムだ。ソックスと合わせてストリート感を演出するもよし、素足で清涼感を楽しむもよし。ブランドの誇るクラフトマンシップが、サンダルというシンプルなアイテムに確かな信頼感を与えている。
→【アイテム詳細を見る】
このサンダルを履きこなした瞬間、あなたのフットワークはより自由で、心地よいリズムに満ちたものへと進化する。