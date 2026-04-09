「3つのUni」が導く、新しい自分。性別もシーンも超えて、日常を軽やかに彩る【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
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コットンライクな肌触りに、プロの強さを。雨をも味方にする、高機能撥水素材【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
「Universal（普遍性）」「Unique（自分らしさ）」「Unisex（性別を超えて）」という3つのコンセプトを掲げ、アウトドアの技術を都市生活へと昇華させたユニウォーカーシリーズが登場した。最大の特徴は、31リットルという頼もしい大容量設計だ。ノート型パソコンやタブレット、厚手の教科書はもちろん、1泊程度の旅行ならこれ一つで着替えまで無理なく収納できる。メインコンパートメント内部には、デバイス専用ポケットやメッシュポケットを完備しており、バッグの中が煩雑になるストレスを一切感じさせない。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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素材選びにも、一切の妥協はない。コットンライクで柔らかな風合いを楽しみながらも、耐摩耗性と軽量性に優れた高機能素材を採用。さらに生地表面には撥水加工を施しているため、急な雨の日でも大切な荷物を守り、安心して街へ繰り出せる。左右で異なる役割を持つサイドポケットも秀逸で、右側にはスムーズに水分補給ができるボトルホルダー、左側には貴重品を安全に守るファスナーポケットを配置。使う人の動きを計算し尽くした、シティーユースならではの機能美が光る。
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トップやフロントにもアクセスしやすい豊富なポケットを備え、小物類の出し入れも驚くほどスピーディーだ。アウトドアで培われた堅牢な耐久性と、洗練された都市生活に必要な機能性が完璧なバランスで融合している。このバックパックは、あなたのフットワークをより自由で、しなやかで、そして軽やかなものへと進化させる。
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このバッグを手に取った瞬間、毎日の通勤・通学から週末の小旅行まで、すべての移動がかつてないほど快適で誇らしい時間へと変わる。
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