映えスポットに浮かれると命を落とす？「同じ失敗をしないで」ウユニ塩湖で孤立した恐怖のサバイバル【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→「スマホが繋がらない？」ウユニ塩湖で孤立した恐怖
鏡張りの絶景で知られるボリビアのウユニ塩湖。しかし、そこは一歩間違えれば命に関わる過酷な環境でもある。2025年2月、X(旧Twitter)で公開され大きな反響を呼んだのが、まえだなをこ(@nawokoma)さんの実録漫画『ウユニ塩湖で遭難した話』だ。
大晦日のツアー中に車が泥濘にハマり(スタック)、通信手段もないまま極寒の地で孤立。華やかな年越しの裏側で起きた、手に汗握る遭難エピソード。作者のまえださんに、友人から聞いたというこの衝撃的な体験談を形にした理由や、自身の海外トラブルについても話を聞いた。
本作の誕生のきっかけは、友人から聞いたあまりにも危険なウユニでの体験談だった。
「友人から話を聞いて、本当に危ないし辛そうだったので、これから行く人が同じ失敗をしないようにという思いで描きました。SNSや無料漫画での公開だったので、じっくり読み込むというよりは、視覚的に状況がパッと伝わるような分かりやすさを意識しています」
さらに、自分以外の体験者からもエピソードを募集することで、よりバラエティに富んだ、リアルで教訓に満ちた「旅の裏側」を浮き彫りにしている。
■「家に着くまでが旅行」。タイで全荷物を失い、手に残ったのはプリッツだけ
旅のトラブルといえば、まえださん自身も強烈な経験の持ち主だ。帰国直前のタイ・バンコクで、レディボーイにパスポートと現金以外の全荷物を盗まれるという事件に遭遇した。
「手にタイ限定のラーブ味プリッツだけを持って帰国し、入国審査で『それだけ？』と怪しまれました(笑)。それまでたおやかだった相手が、荷物を抱えて逃げる時だけ“漢(おとこ)走り”だったのが今でも忘れられません。まさに、家に着くまでが旅行ですね」
■ウユニへ挑むなら「薬」と「ドライバー選び」を。絶景を楽しむための備え
これからウユニ塩湖を目指す旅人に対し、まえださんは自身の経験を踏まえて現実的なアドバイスを送る。
「車の状態はもちろんですが、ドライバーがお酒を飲みすぎていないか。また、私自身は高山病がひどくて景色どころではなかったので、日本で処方してもらえる高山病予防薬(ダイアモックス)があればよかったと痛感しています」
取材協力：まえだなをこ(@nawokoma)
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