限られたスペースでもしっかり収納できる、スリム設計と大容量を両立した【ハイアール】冷蔵庫がAmazonで人気！今すぐチェックしよう！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
置き場所に困らない省スペース設計でしっかり保存、使い勝手抜群の【ハイアール】冷蔵庫がAmazonで好評販売中！
すっきり置ける「スリムボディ」。幅540ミリだから置き場所が限られていても設置可能。スリムボディだからスペースを有効活用できる。サイドラックや「セカンド冷凍庫」を合わせて使うことで、くらしをより便利に。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルでスタイリッシュな外観だからインテリアにも。たっぷり収納可能な「Wドアポケット」。奥には2リットルペットボトルが4本収納可能。手前にも1リットルサイズの瓶やパックが収納できるWドアポケット採用。スリムボディでも充実した仕様となっている。
真ん中が野菜室だから立ったままラクに出し入れが可能。開口部が大きいので、奥まで見えて整理しやすく、フードロスにも貢献。
→【アイテム詳細を見る】
野菜室の底にあるおそうじ栓から野菜くずを直接下に置いたゴミ箱に掃き出せる。野菜くずだけでなく、野菜に着いた土も残さず庫内をキレイに保てる。冷凍室はたっぷり69リットル収納可能。整理しやすい上段は浅型、下段は深型のスライドケースを採用。
置き場所に困らない省スペース設計でしっかり保存、使い勝手抜群の【ハイアール】冷蔵庫がAmazonで好評販売中！
すっきり置ける「スリムボディ」。幅540ミリだから置き場所が限られていても設置可能。スリムボディだからスペースを有効活用できる。サイドラックや「セカンド冷凍庫」を合わせて使うことで、くらしをより便利に。
シンプルでスタイリッシュな外観だからインテリアにも。たっぷり収納可能な「Wドアポケット」。奥には2リットルペットボトルが4本収納可能。手前にも1リットルサイズの瓶やパックが収納できるWドアポケット採用。スリムボディでも充実した仕様となっている。
真ん中が野菜室だから立ったままラクに出し入れが可能。開口部が大きいので、奥まで見えて整理しやすく、フードロスにも貢献。
→【アイテム詳細を見る】
野菜室の底にあるおそうじ栓から野菜くずを直接下に置いたゴミ箱に掃き出せる。野菜くずだけでなく、野菜に着いた土も残さず庫内をキレイに保てる。冷凍室はたっぷり69リットル収納可能。整理しやすい上段は浅型、下段は深型のスライドケースを採用。