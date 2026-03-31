【鬱】「なんであのばばあのためにお金出さないといけないの」恋人の家がゴミだらけで、親もヤバかった話【作者に聞いた】
人間の男の子とスライムの男の子、姿が違う2人の恋を描いた「スライムだけど愛してる。」をノスタルジックな雰囲気で描くのは、漫画家・清水幸詩郎(@smzk013)さん。
【漫画】本編をイッキ読みする
ウォーカープラスでは、学校でいじめにあっている人間の男の子・なゆた君と、人気者のスライム・泥沼君の、時にドキッと、時にほっこり、また時に不穏な雰囲気の恋物語をお届けする。
なゆた君とスライム・泥沼君が、近くの神社で行われる夏祭りに行こうと約束している場面から始まります。おばあちゃんから届く手作りの洋服がもうすぐ届くそうで、なゆた君はいつもより楽しそう…。
――神社で行われる小さな夏祭りに行く約束をしたなゆた君と泥沼君。なゆた君は「もうすぐおばあちゃんからお洋服が届くはずなんだ…」とうれしそうにしています。実は今なゆた君が着ている服もおばあちゃんの手作りのようで、愛情が伝わってきます。なゆた君とおばあちゃんの関係性について、もう少し教えてください。
【清水幸詩郎さん(以下、清水)】なゆた君のお洋服の出どころを考えて、なゆた君の一番の理解者として登場させました。普段おばあちゃんが送ってくる手紙や電話でやりとりをしていて、次にどんな服がほしいか連絡を取り合っていたりするのではと思います。
――泥沼君となゆた君は芝生の上にビニルシートを敷き、飲み物などを用意してピクニックのようなものを楽しんでいます。二人はこういったほのぼのした時間の過ごし方が好きなのでしょうか？
【清水】ほのぼのとした時間を過ごしている様子が伝わっていたらうれしいです。二人はとってもマイペースな子たちで、自分たちの間だけで流行っている遊びを楽しんでいるだろうなと想像しています。
――夏祭り当日、泥沼君は待ち合わせ時間になってもなかなか来ないなゆた君のことを心配し焦っています。周りの人々が浴衣などを着て楽しむ中、泥沼君はいつも通りのスライム状態です。泥沼君には服という概念はないのでしょうか？
【清水】服という概念はないかも知れません。透明人間に服はいらない理由に近いかもと思いました。
――心配になってなゆた君の家までやってきた泥沼君。シリアスなシーンであるはずなのに、柔軟に伸びる腕に毎回笑ってしまいます。なゆた君がゴミだらけの劣悪な環境で生活していることに泥沼君は少なくないショックを受けます。劣悪な住環境を描くうえで意識したことなどあれば教えてください。
【清水】ぐちゃぐちゃだけれど、どこか生活感のあるように描きたかったのですが、うまく描けず難しかったです。
約束の場所に来なかったなゆた君を心配して、彼の家に行った泥沼君。なゆた君の家はゴミだらけで荒れ放題。それだけでショックだったのですが、なゆた君のおばあちゃんがすでに亡くなっていたことを母親に知らされてしまいます…。この後、二人はどうなるのでしょうか？
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なゆた君とスライム・泥沼君が、近くの神社で行われる夏祭りに行こうと約束している場面から始まります。おばあちゃんから届く手作りの洋服がもうすぐ届くそうで、なゆた君はいつもより楽しそう…。
――神社で行われる小さな夏祭りに行く約束をしたなゆた君と泥沼君。なゆた君は「もうすぐおばあちゃんからお洋服が届くはずなんだ…」とうれしそうにしています。実は今なゆた君が着ている服もおばあちゃんの手作りのようで、愛情が伝わってきます。なゆた君とおばあちゃんの関係性について、もう少し教えてください。
【清水幸詩郎さん(以下、清水)】なゆた君のお洋服の出どころを考えて、なゆた君の一番の理解者として登場させました。普段おばあちゃんが送ってくる手紙や電話でやりとりをしていて、次にどんな服がほしいか連絡を取り合っていたりするのではと思います。
――泥沼君となゆた君は芝生の上にビニルシートを敷き、飲み物などを用意してピクニックのようなものを楽しんでいます。二人はこういったほのぼのした時間の過ごし方が好きなのでしょうか？
【清水】ほのぼのとした時間を過ごしている様子が伝わっていたらうれしいです。二人はとってもマイペースな子たちで、自分たちの間だけで流行っている遊びを楽しんでいるだろうなと想像しています。
――夏祭り当日、泥沼君は待ち合わせ時間になってもなかなか来ないなゆた君のことを心配し焦っています。周りの人々が浴衣などを着て楽しむ中、泥沼君はいつも通りのスライム状態です。泥沼君には服という概念はないのでしょうか？
【清水】服という概念はないかも知れません。透明人間に服はいらない理由に近いかもと思いました。
――心配になってなゆた君の家までやってきた泥沼君。シリアスなシーンであるはずなのに、柔軟に伸びる腕に毎回笑ってしまいます。なゆた君がゴミだらけの劣悪な環境で生活していることに泥沼君は少なくないショックを受けます。劣悪な住環境を描くうえで意識したことなどあれば教えてください。
【清水】ぐちゃぐちゃだけれど、どこか生活感のあるように描きたかったのですが、うまく描けず難しかったです。
約束の場所に来なかったなゆた君を心配して、彼の家に行った泥沼君。なゆた君の家はゴミだらけで荒れ放題。それだけでショックだったのですが、なゆた君のおばあちゃんがすでに亡くなっていたことを母親に知らされてしまいます…。この後、二人はどうなるのでしょうか？
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