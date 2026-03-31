機能性と柔らかい風合いが日常を優しく彩る！【アネログランデ】のこだわりが詰まったリュックがAmazonで販売中！
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まるで持っていないかのような軽やかさを体感！【アネログランデ】が贈る軽量なリュックがAmazonで販売中！
驚くほどの軽さを実現した素材を使用し、肩への負担を最小限に抑えた設計だ。はっ水加工が施された柔らかな質感の生地は、急な雨でも安心感を与えてくれる。多数のポケットを備えた高い収納力を持ちながら、女性の背中にも馴染むスマートなフォルムが特徴だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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柔軟性に優れたミッドソールを採用しており、着地時の衝撃を和らげながら軽快な歩行をサポートする。長時間の外出でも疲れを感じにくく、足への優しさを追求した作りだ。→【アイテム詳細を見る】
軽量設計を徹底しており、荷物を入れても重さを感じにくいのが魅力だ。長時間の移動や買い物でも疲れにくく、アクティブな毎日をサポートしてくれる頼もしい相棒になる。
合計10個もの多彩なポケットを搭載しており、小物の整理整頓に困ることがない。スマートフォンや鍵、ペットボトルなど、必要なものをすぐに取り出せる機能美が詰まっている。
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身体に優しくフィットする柔らかな質感の生地を採用している。カジュアルすぎない上品な風合いは、通勤スタイルから休日のお出かけまで、幅広いシーンに自然に溶け込む。
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