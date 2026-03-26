シンプルデザインで毎日使える！通学・通勤やお出かけにも便利！軽快＆大容量の【ロゴスパーク】デイパックをAmazonで即チェックしよう！
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通学・通勤・お出かけに大活躍！軽くて収納力のある【ロゴスパーク】の万能な大容量デイパックがAmazonで好評販売中！
通学・通勤にも便利な大型ディパック。ポケットも多く便利。ずれ落ち防止のチェストベルト付き。歩行が安定し体への負担を軽減してくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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通気性の良いメッシュと10ミリ極厚パッドを採用。蒸れや肩への負担を軽減。両サイドにペットボトルなどのドリンクや折り畳み傘の収納に便利なサイドポケット付き。
通気性の良いメッシュ素材の背面。内側にはフォームが入っておりクッション性も兼ね備えている。
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正面ポケットの内部は小物収納に便利な仕切り付き。さらに、収納機能に優れた小物ポケットを各所に配置。
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