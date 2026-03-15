イコラブ大場花菜の4コマ連載！最近のマイブームと、クッキー作りのうっかりミスについて教えてもらった／はなコミ！第70回【作者に聞く】
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は、最近のマイブームとクッキー作りでうっかりミスした話をお届け！
【漫画】過去のマンガを読む
■最近のマイブームは？
最近色々なところで即席の似顔絵を描く機会があり、描いていたのですが、昔よりも上手くなってきた気がします！！多分はなコミでたくさん絵を描いて、ペンが慣れてきたからなのかなと！！！はなコミのイラストはかわいい系でずっと描いていますが、漫画にも登場したら楽しいかな♪と思い描いてみました♪
普段のはなコミは、同じ太さのミリペンというものを使っていますが、リアルイラストは鉛筆のペンで描いてみました♪「似てる！」と上手に描けた時は嬉しいです♡(笑)
最初の頃は試行錯誤しながら描いていたはなコミですが、今では早く描けるようになり、筆も安定してきたかな！と思っています！！
■ベビー綿棒じゃ何も伸ばせません！！
突然の私の日常エピソード。私はかなり小さなミスが多い人間なのですが、中でもお気に入りのミスを漫画にしてみました(笑)。
誕生日に友人がクッキーとガトーショコラのお菓子作りキットをプレゼントしてくれました。クッキーの方には小麦粉とデコレーション用のチョコペン、クッキーの型とレシピが入っていました。自分で用意するものはレシピに書いてあったのですが、牛乳、卵、めん棒。めん棒…？と疑問に。「クッキーのデコレーションで模様をつけたりするのかな？」と思い、とりあえずスーパーで模様がつけやすそうなベビーめん棒を購入。
友人と一緒にクッキー作りをしたのですが、キッチンに置いておいたベビーめん棒を見て、「なんでキッチンにめん棒があるの？」と知らぬ間に違う場所へ移動させられていました。
クッキー作りが始まり、小麦粉と牛乳、卵を混ぜて、良い感じに生地がまとまってきたところで！！！ラップに生地をひいて、よし！！！生地を伸ばそう！！！としたところで！！！！気づいてしまいました。レシピのめん棒とは、綿棒ではなく、麺棒だということに！！！！レシピに平仮名でめん棒と書いてあったので、自分はてっきり綿棒の方かと思ってうっかりミスです。ベビー綿棒じゃ何も伸ばせません！！麺棒だった！！と大爆笑！！ちょうどアルミ缶の水があったので、それを麺棒代わりにしてクッキー生地を伸ばしました(笑)。
【漫画】過去のマンガを読む
■最近のマイブームは？
最近色々なところで即席の似顔絵を描く機会があり、描いていたのですが、昔よりも上手くなってきた気がします！！多分はなコミでたくさん絵を描いて、ペンが慣れてきたからなのかなと！！！はなコミのイラストはかわいい系でずっと描いていますが、漫画にも登場したら楽しいかな♪と思い描いてみました♪
最初の頃は試行錯誤しながら描いていたはなコミですが、今では早く描けるようになり、筆も安定してきたかな！と思っています！！
■ベビー綿棒じゃ何も伸ばせません！！
突然の私の日常エピソード。私はかなり小さなミスが多い人間なのですが、中でもお気に入りのミスを漫画にしてみました(笑)。
誕生日に友人がクッキーとガトーショコラのお菓子作りキットをプレゼントしてくれました。クッキーの方には小麦粉とデコレーション用のチョコペン、クッキーの型とレシピが入っていました。自分で用意するものはレシピに書いてあったのですが、牛乳、卵、めん棒。めん棒…？と疑問に。「クッキーのデコレーションで模様をつけたりするのかな？」と思い、とりあえずスーパーで模様がつけやすそうなベビーめん棒を購入。
友人と一緒にクッキー作りをしたのですが、キッチンに置いておいたベビーめん棒を見て、「なんでキッチンにめん棒があるの？」と知らぬ間に違う場所へ移動させられていました。
クッキー作りが始まり、小麦粉と牛乳、卵を混ぜて、良い感じに生地がまとまってきたところで！！！ラップに生地をひいて、よし！！！生地を伸ばそう！！！としたところで！！！！気づいてしまいました。レシピのめん棒とは、綿棒ではなく、麺棒だということに！！！！レシピに平仮名でめん棒と書いてあったので、自分はてっきり綿棒の方かと思ってうっかりミスです。ベビー綿棒じゃ何も伸ばせません！！麺棒だった！！と大爆笑！！ちょうどアルミ缶の水があったので、それを麺棒代わりにしてクッキー生地を伸ばしました(笑)。