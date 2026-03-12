１台でストレートもカールも自由自在。理想の自分を毎日プロデュース【サロニア】のヘアアイロンがAmazonに登場中‼
プロ仕様の２２０度を自宅で。５度刻みの繊細な設定が、あなたの髪を輝かせる【サロニア】のヘアアイロンがAmazonに登場!
ヘアスタイリングの常識を塗り替えるのが、このサロニアの２ウェイモデルである。これ１台あれば、シャープなストレートから、３２ミリメートルのバレルが作る艶やかなカールまで、その日の気分で自由自在に操ることができる。
温度設定は１００度から２２０度というプロ仕様の幅広さを誇り、５度刻みで細かく調整が可能だ。髪の状態に合わせた最適な温度を選べるため、ダメージを最小限に抑えつつ、理想のキープ力を実現する。また、プレートにはセラミックコーティングが施されており、髪への摩擦を軽減し、滑らかな指通りを約束する。
さらに、１００ボルトから２４０ボルトまで対応する海外仕様のため、旅先でも変わらぬクオリティの自分を維持できるのが嬉しい。今ならアマゾン限定の非売品ステッカーも付属し、所有する喜びをさらに高めてくれる。
プロの仕上がりを日常にするこの一本を、あなたの美容ルーティンの主役に迎えてみてはいかがだろうか。
